"Guerre des toilettes" : Donald Trump veut mettre fin aux sanitaires pour étudiants transgenres mis en place par Barack Obama

Un mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, l'administration du président américain a indiqué mercredi 22 février sa décision de mettre un terme à un dispositif fédéral de "protection des droits étudiants transgenres". Afin que l'utilisation des toilettes publiques ne soit pas imposées aux étudiants fonction de leur sexe de naissance, Barack Obama avait mis ce dispositif en œuvre pour permettre aux étudiants transgenres de se rendre dans les toilettes et les vestiaires du genre avec lequel ils s'identifient et non pas celui qui est sur leur acte de naissance.

Dans un communiqué publié mercredi soir, les ministères de la Justice et de l'Education ont fait savoir qu'ils "retiraient les recommandations faites au titre de l'article IX [antidiscrimination] en 2015 et 2016", sur l'accès à des installations non mixtes, comme des vestiaires ou des toilettes par exemple.

Dès l’annonce faite par les deux ministères, la responsable du centre national pour l’égalité transgenre Mara Keisling a condamné cette décision qu'elle qualifie de "Dangereuse, mauvaise et fausse".

Baptisée "guerre des toilettes" par les médias américains, cette polémique avait éclaté en février 2016 lorsque le gouverneur républicain de Caroline du Nord, Pat McCrory, avait promulgué un texte adopté en urgence qui obligeait les usagers à utiliser les toilettes correspondant à leur sexe de naissance.

Les élus de cet État contrôlé par le Parti républicain avaient en effet bloqué un décret adopté par la municipalité de Charlotte qui permettait aux transgenres de se rendre dans les toilettes de leur choix.

