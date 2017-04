La guerre est déclarée entre François Fillon et Jean-Jacques Bourdin

Le jeudi 13 avril, sur RMC, Jean-Jacques Bourdin, qui reçoit jusqu'au 21 avril l'ensemble des candidats à la présidentielle, a déploré le refus de François Fillon de venir dans son émission "L'entretien d'embauche. "Vous savez que tous les candidats viennent répondre à mes questions, ça marche très fort, j'ai vu les audiences qui sont très importantes sur RMC et BFM-TV. Tous, sauf un, parce que François Fillon a décliné l'invitation", a déclaré le journaliste. Pour Jean-Jacques Bourdin, le candidat LR "ne veut plus parler des affaires, donc il estime que l'on ne peut plus l'interroger".

"Il y a quelques mois, il souhaitait absolument que l'on parle des affaires (...) mais c'était à l'époque de la primaire, quand on parlait de Nicolas Sarkozy! Là, il voulait qu'on parle des affaires! Aujourd'hui, terminé, il n'en veut plus!", a-t-il lancé. "Vous savez les absents ont toujours tort dans la vie", a-t-il ajouté. Le jeudi soir, invité de l'émission "19h Ruth Elkrief" sur BFMTV, l'ancien Premier ministre a tenu à se défendre de ces accusations.

François Fillon a expliqué qu'il avait "proposé deux dates" afin d'aller répondre aux questions de l'intervieweur. Il a donc accusé Jean-Jacques Bourdin d'être "malhonnête" et coupable d'un "mensonge". "J'étais même en train d'en négocier une troisième date et je me fais insulter en direct sur votre antenne", a-t-il martelé, en ajoutant : "Je ne suis pas aux ordres de M. Bourdin !". En outre, selon des propos rapportés par Valeurs Actuelles jeudi 13 avril, le candidat de droit veut gagner le 7 mai prochain pour prouver à Bourdin que BFMTV "ne sert à rien".

Jean-Jacques Bourdin charge François Fillon

Ces piques ne sont pas passées inaperçues. Le soir même, le journaliste a écrit sur son compte Twitter : "F.Fillon ment. Je ne l'ai jamais insulté. Il a annulé. Il n'a jamais proposé trois autres dates. Ou est l'autorité morale? Rendez-vous demain matin".

F Fillon ment. Je ne l'ai jamais insulté. Il a annulé .il n'a jamais proposé trois autres dates.ou est l'autorité morale? Rv demain matin. — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_RMC) 13 avril 2017

Ce vendredi 14 avril, avant d’interviewer le candidat à l'élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Jacques Bourdin a tenu à faire une mise au point et a réagi aux propos de François Fillon. "Interrogé par Ruth Elkrief, François Fillon a parlé d’autorité morale. Ce matin, je tiens à rétablir en toute tranquillité la vérité", a déclaré Jean-Jacques Bourdin. "Janvier dernier, nous lançons nos invitations pour nos Entretiens d’embauche. L’équipe de François Fillon est la première à répondre. Et rendez-vous est pris, à la demande de François Fillon, pour le 21 avril, rendez-vous plusieurs fois confirmé. Lundi dernier, son équipe nous appelle pour annuler. Jamais, comme le dit François Fillon, trois dates ne nous ont été proposées", affirme d'abord le journaliste.