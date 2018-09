Guerre d'Algérie : "On n'a rien fait de mal", assure Zemmour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Et d'ajouter : « Il n'a pas reconnu un fait historique, il reconnaît la responsabilité de la France, c'est pas la même chose, il n'y avait aucune responsabilité de la France. On n'a rien fait de mal, c'était légal, il fallait arrêter ce terrorisme inouï ».

« Je pense que c'est la longue litanie de nos chefs d'État qui depuis Chirac battent leur coupe sur le dos du passé, des hommes du passé en faisant repentance du passé de façon assez scandaleuse et je dirai ignominieuse », a-t-il lancé à l'antenne.

Eric Zemmour n'a que très peu goûté la dernière sortie médiatique du chef de l'État.. Emmanuel Macron a évoqué jeudi 13 septembre la responsabilité de la France dans le « système » recourant à la « torture » pendant la guerre d'Algérie et présenté ses excuses à la veuve de Maurice Audin, mathématicien communiste torturé par les forces françaises durant le conflit. Le polémiste, lui, a condamné les propos du chef de l’État sur RTL ce vendredi.

