Le groupe LR monte au créneau contre Anne Hidalgo après les accusations d'emploi fictif

Mercredi 25 octobre, le magazine Capital puliait les "preuves" que la maire de Paris continuait de percevoir un salaire pour son ancien travail "d'inspectrice du travail en chef" jusqu'en 2003 alors qu'elle était devenue conseillère de Paris en mars 2001. Dans la foulée, Anne Hidalgo avait attaqué le magazine en diffamation en raison d'"atteinte grave à son honneur et à sa probité", ne contestant pas la rémunération mais affirmant la "légalité de sa situation" attestant qu'elle avait reversé le montant des salaires que l'Etat lui a sommé de rembourser.

Le groupe LR monte au créneau dans un communiqué et demande à la maire de Paris "des explications plus approfondies concernant ses activités entre 2001 et 2003." "Par arrêté ministériel, Mme Hidalgo a été contrainte de rembourser ses salaires indûment perçus entre le 17 juin 2002 et le 31 janvier 2003. Il reste qu’aucun élément de justification de la réalité de ce travail n’est apporté sur la période comprise entre mars 2001 et octobre 2001… puis entre avril 2002 et juin 2002…Afin que la gestion de Paris puisse continuer de s'exercer en toute sérénité et en toute exemplarité". L'appel est lancé.