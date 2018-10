La grosse colère de Poutine sur Sergueï Skripal

Vladimir Poutine a qualifié ce trois octobre l'ancien agent double Sergueï Skripal "salaud" et de "traître à la patrie".

Lors d'un forum consacré à l'énergie prenant place à Moscou, Vladimir Poutine a déclaré : " Ce Skripal n'est qu'un traître.

Il a été pris et puni, il a passé cinq ans en prison. Nous l'avons libéré, il est parti [au Royaume-Uni] et continuait de collaborer et de conseiller les services secrets. Et alors ?". Il poursuit : " Ce n'est qu'un salaud, purement et simplement. Mais il y a toute une campagne de presse qui a été montée autour de ça".

Sergueï Skripal a été empoisonné avec sa fille Loulia en mars à Salisbury en Angleterre par un puissant agent innervant appelé le Novitchok. Après des mois d'enquête, Londres a retrouvé deux suspects et les accusent de faire parti du GRU (renseignements militaires russes) . Moscou a démenti formellement et dénonce une manipulation de l'information.

Quelques temps plus tard, Bellingcat apportait la preuve que les deux suspects dont Moscou assurait qu'ils étaient des "civils" faisaient réellement parti du GRU et identifiant formellement les deux individus.