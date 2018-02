Grosse chute de popularité pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron n'est plus majoritaire dans l'opinion, selon le baromète mensuel Ifop pour le JDD. Sa cote de popularité a chuté de six points en février. A la question "êtes-vous satisfait ou mécontent d'Emmanuel Macron comme président de la République ?", seuls 44% des sondés répondent "satisfait" (5% très satisfait et 39% plutôt satisfait). Une majorité, 55%, se disent "mécontents" (21% très mécontents et 34% plutôt mécontents). 1% ne se prononce pas.

Sa chute est forte dans la catégorie des classes moyennes (moins 17 points chez les professions intermédiaires), et chez les retraités et ceux qui s'apprêtent à le devenir, note le JDD, qui observe que l'augmentation de la CSG continue à affecter la popularité du président.

Pour le premier ministre Edouard Philippe, 46% se disent satisfaits (5% très satisfaits, 41% plutôt satisfaits) et 50% sont mécontents (16% très mécontents, 34% plutôt mécontents). 4% ne se prononcent pas.

Le JDD souligne que son baromètre n'est pas le seul à montrer une baisse de popularité du chef de l'Etat : il perd aussi 5 points dans le baromètre Ifop-Paris Match, 4 points chez Elabe et 5 points chez Ipsos.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 9 au 17 février auprès d'un échantillon de 1.953 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).