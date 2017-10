Gros joueur, fils de hors-la-loi… : qui était Stephen Paddock ?

Un terroriste ? Un joueur déçu ? Pour le moment, les autorités américaines peinent à comprendre les motifs du massacre de Las Vegas. Derrière cette tuerie, un nom : Stephen Paddock, 64 ans. Un joueur invétéré, à en croire le Washington Post, qui souligne qu'il aimait "miser gros", parfois des dizaines de milliers de dollars d'un coup. Un homme qui avait des maisons dans 4 états différents mais qui préférait passer ces journées et nuits dans les casinos.

Fils d'un braqueur en cavale (longtemps resté parmi les hommes les plus recherchés par le FBI), Stephen Paddock n'a pourtant jamais dévié du chemin légal avant son massacre. Son frère le décrit comme un joueur de poker virtuel, sans la moindre affiliation politique ou religieuse. Certaines de ses connaissances affirment qu'il appréciait la musique country et qu'il se rendait parfois aux festivals comme celui qui fut sa cible. Il n'était pas non plus pauvre. Avant de partir à la retraite, il avait amassé une petite fortune qu'il dépensait en voyages et jeux.

Jusqu'à sa tuerie, personne dans son entourage ne s'attendait à son acte.