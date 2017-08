La grogne des certains adhérents d'En Marche ! qui désertent le parti

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Real bat encore le Barça et remporte la Supercoupe d'Espagne

Il torture son chien au tire-bouchon, six mois de prison

Une défense balayée d'un revers de la main et jugée "ridicule" par un membre du collectif Démocratie en Marche. "Imaginez qu'à l'Assemblée nationale il y ait 25 % de Français élus et 75 % de membres de droit", peste-t-il sur franceinfo. "Est-ce que vous auriez le sentiment de vivre dans un pays démocratique ?". Des critiques qui, toujours selon franceinfo, ne semble pas beaucoup émouvoir le parti, qui revendique aujourd'hui 373 000 adhérents.

Selon un membre du parti, seulement 8% des militants se seraient prononcés, Et les départs se multiplieraient dans le mouvement, lassés par un manque de démocratie interne. En marche ! déclare pourtant avoir fait des effort en faisant notamment passer de 20 à 25 % le nombre d’adhérents qui siègeront au conseil national et qui pourront donc voter pour désigner leurs représentants.

D'après les informations de Franceinfo , "rien ne va plus en ce moment dans le parti d’Emmanuel Macron".

C'est voté. Les nouveaux statuts de La République En Marche (REM) ont été adoptés à 90,6% des votants, a annoncé jeudi 12 août le parti qui revendique une participation de 32,1% parmi ses adhérents. Un chiffre qui parait faible pour un mouvement si jeune…mais qui serait peut-être plus faible encore.

