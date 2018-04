Grève SNCF : vers un prolongement en juillet et août ?

Alors que débutent ce dimanche soir deux nouvelles journées de grève (40% des TER, 40% des Transiliens, 30% des Intercités et 35% des TGV devraient rouler), l’intersyndicale CGT, Unsa, Sud Rail et CFDT envisage de prolonger le mouvement en juillet et en août, selon Le Parisien.

L'intersyndicale, qui se doit se réunir en milieu de semaine prochaine, "étudie un calendrier", a confié une source au journal.

"On souhaite prévenir les Français le plus tôt possible pour qu’ils puissent organiser leurs vacances", dit-elle. Un responsable syndical insiste : "On s’attendait à un mouvement marathon, c’est pour cela que nous avions présenté un calendrier de grève jusqu’en juin. Puisque le gouvernement n’entend toujours rien, on prépare celui de juillet et août."

Ce durcissement intervient alors que les discussions ont été arrêtées entre l'exécutif et les partenaires sociaux, la semaine dernière. Dans un courrier envoyé à Édouard Philippe, les syndicats écrivent : "Les annonces que vous avez formulées relatives à la filialisation du Fret, à la date de fin du statut, au changement de statut de l’entreprise contreviennent à la méthode que vous avez affichée. Celles-ci constituent une véritable provocation dans le processus de négociation qu’il nous semble indispensable d’engager."