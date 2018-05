Grève SNCF : vers une journée "très difficile" admet la direction

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Journée galère également pour les Franciliens : le trafic sera "très perturbé" sur toutes les lignes de RER (A, B, C, D et E) avec parfois moins d'un train sur trois. En conséquence, le trafic routier est particulièrement chargé sur les routes de la région parisienne.

Même la direction de la compagnie ferroviaire l’indique : cette 18e journée de grève à la SNCF risque d’être "très difficile". Les syndicats ont appelé ce lundi 14 mai à une journée "sans trains et sans cheminots, alors que le gouvernement refuse de céder du terrain dans sa réforme. En moyenne, les usagers vont pouvoir compter sur un TGV, un TER ou un Transilien sur trois et un Intercités sur cinq.

