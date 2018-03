Grève à la SNCF : "très peu de trains" lundi soir, avertit Guillaume Pepy

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

36ème Conseil d’administration de l’AMAP : Un budget à la dimension des ambitions et enjeux nationaux

Turquie : 17 immigrés clandestins tués dans un accident de la route dans l'est du pays

Grèves à Air France et SNCF, héritage de Johnny Hallyday, décès du président du "Groland", ... Les cinq infos du Midi pile

Bernard-Henri Lévy (Europe 1) : "Il était temps !" a réagi le philosophe après l'émoi provoqué par le meurtre de Mireille Knoll. "Même dans les années 1930, on ne venait pas chercher des vieilles dames chez elles pour les défenestrer, les poignarder et les brûler."

Olivier Faure (France Info) : "Je soutiens tous ceux qui soutiennent une vision du service public qui ne peut pas être celle que défend aujourd’hui le gouvernement. Je soutiens les grévistes et les usagers aussi", affirme le nouveau Premier secrétaire du PS.

Guillaume Pépy (France Inter) : "On publiera dimanche matin la liste des trains annulés lundi soir pour la grève" annonce le patron de la SNCF. "Il faut être clair, chacun doit prendre ses précautions, il y aura très peu de trains qui partiront après 19h lundi." Il évoque ainsi "entre 1 train sur 5 et 1 train sur 8".

