Grève à la SNCF : les prévisions pour lundi matin

Nouvelle pagaille à prévoir. D’après la direction de la SNCF, les conditions de circulation vont être particulièrement difficiles ce lundi 9 avril. Devront en effet circuler un TGV et un TER sur cinq, un Transilien sur trois et un Intercités sur six, selon des informations données ce dimanche. Sur les lignes internationales, trois trains sur quatre devraient rouler.

La SNCF estime le taux de grévistes à 43% pour lundi, parmi les agents indispensables à la conduite des trains. En comparaison, le taux de gréviste était de ces agents était de 48% mardi matin.

Dimanche - alors que la grève « perlée » a repris samedi soir - la journée a été également perturbée mais moins qu’en semaine.

Dans un long entretien accordé au Parisien. Édouard Philippe s'est montré déterminé à ne rien céder aux syndicats. "J'entends la détermination de certaines organisations syndicales, mais qu'ils entendent bien la mienne aussi. Je reçois des messages de Français qui soutiennent le gouvernement, en disant qu'il faut aller jusqu'au bout. Eh bien c'est ce que nous allons faire" a-t-il lancé.