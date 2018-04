La grève à la SNCF pourrait se prolonger après juin

C'est une réunion de concertation au ministère des Transports qui ne passe pas pour les syndicats. La CGT, Sud rail, la CFDT ainsi que l'Unsa se disent "ulcérés" et parlent des sessions de discussions avec le gouvernement comme d'une "mascarade". Si le ministère des transports avait déjà annoncé vouloir mettre fin au statut des cheminots pour les nouveaux arrivés dans l'entreprise; il semblerait qu'il aille plus loin dans sa volonté de réformer le rail français.

La direction de la SNCF a annoncé vouloir modifier les règles s'appliquant aux salariés déjà en poste.

"On nous enfume, l'objectif est bien de démanteler l'entreprise et les cheminots" a déclaré Erik Meyer de Sud-rail à la presse. La session de concertation entre les syndicats et le gouvernement qui doit s'achever fin avril, devrait être prolongée jusqu'à la mi-mai.

Après la grève très suivie mardi et mercredi, le mouvement reprend dimanche et lundi avant un durcissement. Les syndicats se sont dits prêts à "tenir le marathon" et prolonger les manifestations après le mois de juin.