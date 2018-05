Grève à la SNCF : Nouvelle journée de perturbations en ce jeudi 03 mai

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les usagers de la SNCF vont donc devoir garder leur calme dans la journée du jeudi 3 mai 2018. Les cheminots grévistes et le personnel de la SNCF mobilisés dans le cadre de ce mouvement de protestation viennent de subir leur première retenue sur salaire de grande ampleur.

Le trafic ne devrait pas être fortement perturbé pour les trains à l'international. Quatre trains sur cinq sont annoncés pour l'Eurostar. Deux trains sur cinq sur le Lyria. La circulation devrait être proche de la normale pour le Thalys. La liaison France-Allemagne ne sera pas impactée par la grève de cette fin de semaine. La SNCF prévoit en revanche seulement un train sur trois sur la liaison France-Italie et un train sur deux pour la liaison France-Espagne.

En moyenne, la SNCF prévoit un train sur deux sur les lignes A et B du RER. L'interconnexion de la Gare du Nord sera malheureusement suspendue sur le RER B. Sur le RER D, deux trains sur cinq sont maintenus. L'interconnexion sera là aussi suspendue à Châtelet et Gare de Lyon.

Le trafic régional sur les TER sera également perturbé. La SNCF invite les usagers à consulter les différents communiqués et à consulter les applications sur l'évolution du trafic en temps réel.

Les trains Intercités seront également impactés. Un train sur trois est notamment annoncé sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. La ligne Bordeaux-Marseille sera particulièrement touchée avec seulement un train sur six.

La compagnie ferroviaire prévoit trois trains TGV sur cinq sur l'axe Est. Deux trains sur cinq sont annoncés pour l'axe Atlantique. Un TGV sur trois sur l'axe Nord et un train sur deux pour l'axe Sud-Est. Concernant les Ouigo, trois trains sur cinq devraient circuler.

La SNCF va mettre en circulation 330 TGV dans la journée de jeudi. Ce chiffre représente 60 trains de plus que lors des jours de grèves des 23, 24 et 29 avril.

