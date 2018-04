Grève à la SNCF : mardi noir pour les usagers, plus de 400 kilomètres de bouchons en Île-de-France

Il va falloir prendre son mal en patience. Transports ferroviaire, aérien, mais aussi gestion des déchets et de l’énergie : plusieurs grèves de grande ampleur sont prévues ce mardi 3 avril.

La plus médiatisée reste celle de la SNCF. Depuis lundi 19 heures, les cheminots ont entamé une grève qui devrait s’étendre jusqu’à la fin du mois de juin, avec un mouvement qui consiste à débrayer deux jours sur cinq. En moyenne ce mardi, seulement 12% des TGV et 13% des Intercités circuleront ce mardi. Et en région, une liaison TER sur cinq est assurée (6% des trains et 24% des cars). En région parisienne, l’attente risque d’être particulièrement longue également, avec un RER A sur deux et entre 14% et 30% du trafic sur les autres lignes. Beaucoup moins de problèmes pour les lignes internationales : 90% des Thalys et 75% des Eurostar seront assurés.

Des perturbations qui impactent évidemment le trafic routier. Peu après 8 heures, le site Sytadin relevait déjà plus de 400 kilomètres de bouchons en Île-de-France. Sur France Inter, Philippe Martinez, patron de la CGT, s'est félicitée ce matin de l'ampleur de la mobilisation des cheminots et constate que "la grève est très massive".