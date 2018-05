Grève SNCF : Des cheminots de SUD-Rail tentent une opération coup de poing à la gare Montparnasse

Des manifestants opposés à la réforme de la SNCF ont tenté d'occuper la gare Montparnasse ce lundi 7 mai 2018. Cette arrivée soudaine d'un cortège syndical de SUD-Rail s'est déroulée dans un climat relativement tendu. Cet incident, aux alentours de 13h30, s'est produit lors de la tentative d'intrusion dans la gare de 200 membres du syndicat. Cette arrivée bruyante et extrêmement impressionnante, certains syndicalistes avaient allumé des fumigènes, a créé un léger mouvement de panique aux abords de la gare Montparnasse.

Les CRS sont intervenus afin de repousser les syndicalistes de SUD-Rail.

L'usage de la force a été nécessaire. Certains CRS ont utilisé leurs matraques et leurs boucliers afin de repousser les manifestants présents sur le parvis de la gare.

A 14 heures, les deux groupes se faisaient face sur le parvis. Des chants hostiles à la police étaient notamment entonnés par les manifestants ("tout le monde déteste la police", "cassez-vous", "cheminots en colère, on va pas se laisser faire").

Des étudiants et des syndicalistes de Sud-Rail sont également venus manifester dans l'enceinte de la Gare du Nord.

La grève à la SNCF vient d'entrer officiellement dans son deuxième mois. Un nouveau cycle de grève perlée débute ce soir.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, rencontrent les syndicats et les dirigeants de la SNCF tout au long de la journée de lundi. De nouvelles réunions sont prévues en mai entre le gouvernement et les syndicats. Les organisations syndicales ont déjà indiqué qu'elles souhaitaient poursuivre le mouvement. L'intersyndicale se réunit ce mercredi 09 mai afin de décider de l'avenir du mouvement. Une journée nationale "sans cheminots" est notamment évoquée pour le 14 mai.

