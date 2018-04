Grève SNCF : le détail des indemnisations prévues

La SNCF a annoncé vendredi les mesures d'indemnisation qu'elle compte mettre en place pour les abonnés à ses services, lésés par le mouvement de grève débuté le 3 avril et qui doit continuer au moins jusqu’au 28 juin.

Les 275.000 abonnés mensuels ou annuels du réseau TER « bénéficieront d’un abonnement à moitié prix pour le mois de juin », a annoncé le directeur général des TER, Franck Lacroix.

Ce tarif sera appliqué automatiquement sur le prélèvement de juin pour les abonnés annuel ou dès le 20 mai pour les abonnés mensuels, sur présentation de leur abonnement du mois d’avril. La durée minimale de suspension de l’abonnement est réduite à un mois au lieu de deux.

Pour les voyageurs occasionnels, la date de validité des billets papier ou électronique non utilisés et dont la date de validité a été dépassée a été rallongée de 61 jours, en plus des dix jours habituels.

Les abonnés au réseau TGV (hors TGV Max et IDTGV Max, dont la mensualité d'avril n'a pas été prélevée) et Intercités verront les jours de grève 22 mars au 19 avril, remboursés, à condition que moins d'un train sur trois ait roulé les jours de grève sur la ligne de l’abonné. Ces remboursements devraient être effectués en mai.

Pour les utilisateurs de Transilien, abonnés à Navigo, l’indemnisation sera annoncée le 17 mai.