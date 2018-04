Grève nationale du 19 avril : plus de 130 manifestations sont prévues dans toute la France ce jeudi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Macron tente de relancer ses projets européens face à Merkel Emmanuel Macron tente jeudi à Berlin de relancer ses projets de refondation de l'Europe post-Brexit, de plus en plus contestés… 19/04/2018 - 06:40

Cuba: les dix dates-clés des gouvernements de Fidel et Raul Castro

Londres veut interdire les pailles et cotons-tiges en plastique

Ce matin, sur RMC et BFMTV, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, a déclaré : "Je ne crois pas à la convergence des luttes. Je pense qu'il y a des colères qui s'expriment, on le voit, il y a une grève à la SNCF, il y a de l'agitation dans les universités. Je ne vois pas de point commun entre ces différentes expressions".

133 mobilisations sont prévues dans toute la France, alors que le renfort des étudiants et des retraités est également attendu par les syndicats. A Paris, le cortège doit quitter Montparnasse à 14 heures pour la place d'Italie. A la SNCF, un TGV sur trois et deux TER sur cinq circuleront.

Cheminots, personnels de la RATP, fonctionnaires des écoles et des crèches, ou encore salariés de l'énergie….

Petit à petit, la fameuse "convergence des luttes" est-elle en train se dessiner en France ? C’est en tous cas ce que souhaite la CGT, mais aussi les syndicats Solidaires, FSU et UNEF, qui lancent un appel à une mobilisation nationale interprofessionnelle ce jeudi, dans l'espoir de former un front unique contre la politique d’Emmanuel Macron.

