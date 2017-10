EN DIRECT - Grève : les fonctionnaires dans la rue, perturbations et manifestations au programme

A RETENIR :

10h11 : Darmannin recevra les organisations syndicales le 9 octobre

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé ce mardi que le rendez-vous avec les syndicats de la Fonction publique consacré aux salaires aurait lieu le 16 octobre. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que ce rendez-vous aurait lieu à 15h30 à l'Hôtel de Cassini".

9h37 : Philippe Martinez sera en tête du défilé parisien

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et le président de la CFTC, Philippe Louis, défileront à Paris, avec les fonctionnaires, ce mardi après-midi.

9h20 : le RER B perturbé

Contrairement aux premières informations fournies par la SNCF, les ransports sont bel et bien touchés en région parisienne, notamment le RER B.

8h41 : Le caractère "inédit et grave" de la situation actuelle

Sur Europe 1, Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT Services publics, a promis une mobilisation forte. La mobilisation de tous les syndicats de la fonction publique ? "Cela traduit le caractère inédit et grave de la situation actuelle", estime le syndicaliste pour qui le gouvernement, avec ses mesures, remet "gravement en cause les missions publiques".

8h36 : La fonction publique "n'est pas figée"

Au micro de franceinfo, Christophe Castaner a estimé que "la fonction publique doit bouger, elle n'est pas figée. J'espère bien qu'on pourra la moderniser" a lancé le porte-parole du gouvernement.

8h31 : les transports parisiens peu touchés

A Paris, les transports fonctionnement presque normalement. Sur son site internet, la RTAP parle d’une situation quasiment normale en cette journée de mobilisation. Pour l'heure, seul le trafic du RER B est "légèrement perturbé".

8h22 : 130 manifestations prévues

Environ 130 manifestations et rassemblements sont prévus dans 90 départements ce mardi. Dans la capitale, le cortège partira à 14 heures de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation.

8h10: la colère des fonctionnaires

Fin des contrats aidés, hausse de la CGS, suppression de 120.000 postes de fonctionnaires d'ici 2022, gel des salaires… les fonctionnaires sont en colère et comptent bien le faire entendre. A l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, la fonction publique descend dans la rue en ce mardi 10 octobre. De nombreux services publics (écoles, hôpitaux, transports, Pôle emploi) seront au ralenti, voire totalement inactifs. Pour la première fois depuis 10 ans, les neuf fédérations syndicales de la fonction publique - CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC, CFTC et FA (Autonomes) - ont appelé ensemble à une journée de grève, de manifestations et de rassemblements dans ses trois versants (État, hospitalière, territoriale).