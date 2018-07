Grève chez Ryanair : 600 vols annulés mercredi et jeudi

Personnels de cabine, hôtesses et stewards sont en grève chez Ryanair, ce mercredi 25 et jeudi 26 juillet. En conséquence, 600 vols vont être annulés sur les deux jours au départ ou à l'arrivée de la Belgique, du Portugal et de l'Italie.

La compagnie aérienne n'a pas communiqué davantage sur la situation en France. Les 100 000 passagers concernés par ces annulations ont été avertis au préalable par SMS ou par mail, précise l'entreprise.

Le directeur des opérations d'Air Indemnité, Jérémy Rozenberg, a en revanche rappelé, dans des propos rapportés par Franceinfo, la réglementation européenne en matière d'annulations de vols : "Si la compagnie annule ou que votre vol est fortement retardé, en fonction de la distance à parcourir vous avez le droit entre 250 et 600 euros d'indemnités selon trois paliers : en dessous de 1 500 kilomètres c'est 250 euros, entre 1 500 et 3 500 kilomètres c'est 400 euros et au delà de 3 500 kilomètres, 600 euros".

Dans le cas de Ryanair, puisqu'il s'agit d'une grève du personnel, cette indemnisation est obligatoire. Franceinfo rappelle cependant que "le dossier à monter pour se faire rembourser est complexe. La compagnie traîne un peu des pieds et moins de 10% des passagers se lancent dans une telle procédure."