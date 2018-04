Grève à Air France : La direction évoque près de 30 % de vols annulés pour mercredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Youtube : Despacito, le clip le plus vu de l'histoire, est supprimé par des hackers

12:48 ÇA PIQUE Le piment le plus fort du monde peut provoquer de très fortes migraines Un Américain a été admis aux urgences, pris de fortes douleurs et de migraines fulgurantes, après avoir participé à un concours de piment...

En savoir plus

De nouvelles journées d'action chez Air France sont donc prévues pour le mercredi 11 avril ainsi que pour le mardi 17, le mercredi 18 avril, le lundi 23 avril et le mardi 24 avril.

La compagnie prévoit le maintien mercredi de 60% des vols long-courriers (contre 65% mardi). 65% des moyens-courriers seront assurés depuis et vers Roissy (contre 73% mardi). 75% des courts-courriers à Orly et en région vont également être maintenus (contre 80% mardi).

Le trafic aérien va connaître une nouvelle journée de perturbations ce mercredi 11 avril. Les vols de la compagnie Air France seront impactés. La direction du groupe annonce une mobilisation légèrement plus élevée que lors des précédentes journées d'action.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres