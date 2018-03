Grève du 22 mars : des heurts éclatent entre les manifestants et la police

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Conflits et sécheresse : 124 millions de personnes frappées par le fléau de la faim en 2017 (ONU)

Guerre commerciale : Washington exempte l’UE des taxes sur l’acier et l’aluminium

Procès Lionnet: l'accusée crie son innocence et dénonce un "complot"

Le "8e continent" de plastique trois fois plus grand que la France, c'est bien pire que ce qu'on pensait

Les policiers ont répondu par des jets grenades lacrymogènes et l'utilisation d'un canon à eau pour disperser les fauteurs de troubles.

C'est devenu une habitude lors des manifestations. Des heurts ont éclaté entre certains manifestants et la police, en marge du mouvement de protestation des cheminots, ce jeudi à Paris. Des projectiles ont été lancés vers les forces de l'ordre tandis que des vitrines de magasins ont été attaquées et détruites. Selon France Info, un cocktail molotov a même été lancé sur une berline. Les pompiers sont arrivés à temps pour éviter l'embrasement.

