Les grandes lignes de la réforme des retraites du gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'ouragan Michael se renforce et affleure la Floride

Deux morts et trois blessés dans les Hautes-Pyrénées : une défaillance du système de freinage ?

En savoir plus

La réforme va également maintenir les pensions de réversion pour les veuves et veufs.

Les cotisations seont converties en points et seront accumulées tout au long de la vie. Elles seront enregistrées sur un compte unique afin de calculer les futures pensions.

Pour la fonction publique, les primes des agents civils et militaires "seront pris en compte pour le calcul des droits à la retraite", contrairement à aujourd'hui où ce n'était pas le cas.

Les salariés et les fonctionnaires cotiseront donc au même niveau.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres