Grande-Synthe : une semaine après l'évacuation, les migrants sont de retour

557 migrants, dont 60 enfants, ont été évacués par plusieurs centaines de CRS et gendarmes du camp de migrants à Grande-Synthe (Nord), la semaine dernière. Mais selon de nombreuses sources concordantes, les migrants sont de retour. "Les services de la ville me disent 350. On est quasiment raccord avec le chiffre des associations. Je suis un peu étonné de la rapidité avec laquelle les personnes sont revenues, car il y a du monde", a déclaré Olivier Caremelle, directeur de cabinet de la mairie de Grande-Synthe.

Des abris en cours de construction

Selon Christian Salomé, président de l'association "L'auberge des migrants" active à Grande-Synthe, 400 repas ont été servis dimanche à 18 heures aux migrants, au bois du Puythouck. "On recommence à donner des bâches et du matériel pour reconstruire des abris", a-t-il précisé.

