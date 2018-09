Grande marche pour le climat organisée à travers la planète en ce samedi 8 septembre

Les citoyens du monde entier qui souhaitent protéger l'environnement et sauvegarder la planète pour les générations futures sont mobiliés en ce samedi 8 septembre 2018. Au total, plus de 800 actions sont prévues à travers plus de 90 pays.

Des milliers de personnes sont notamment rassemblées dans les rues de Paris ou bien encore de San Francisco afin de réclamer la fin des énergies fossiles et afin de favoriser les énergies vertes.

Ces manifestations sont organisées juste avant le Sommet mondial pour l'action climatique, orchestré entre le 12 et le 14 septembre à San Francisco.

La journée du 8 septembre est notamment soutenue par des dizaines d'ONG. A cette ocassion, 700 scientifiques français ont d'ailleurs lancé un SOS face à l'"urgence climatique" dans une tribune publiée par Libération.

Reste à savoir si François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition écologique, et Nicolas Hulot, son prédécesseur, seront présents dans le cortège parisien.