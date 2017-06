Grande-Bretagne : Theresa May va former un nouveau gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JO. Le CIO recommande la double attribution pour les Jeux 2024 et 2028

En Roumanie, des ours rodent autour du château de Dracula

En savoir plus

Theresa May a indiqué qu'elle formera rapidement son nouveau gouvernement, sans toutefois évoquer sa composition, confirmant simplement dans leurs fonctions le ministre des Finances Philip Hammond, le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, et le ministre en charge du Brexit, David Davis.

"Je souhaitais évidemment un résultat différent de celui de la nuit dernière et je suis désolée pour tous les collègues qui ont perdu leur siège, qui ne le méritaient pas, et je réfléchirai évidemment sur ce qu'il s'est passé", assure la Première ministre britannique.

Sous le feu des critiques depuis l'annonce des résultats des élections législatives en Grande-Bretagne, Theresa May a transmis vendredi après-midi une déclaration à différents médias britanniques, dans laquelle elle prend acte de cette défaite, et annonce la formation prochaine d'un nouveau gouvernement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres