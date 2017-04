Grande-Bretagne : Theresa May réclame des élections législatives pour le 8 juin

Surprise outre-manche. Dans une déclaration inattendue, ce mardi midi, la Première ministre britannique Theresa May a proposé la tenue d'élections législatives anticipées pour le 8 juin prochain. Dans cette allocation, elle évoque l'opposition de certains partis aux plans du gouvernement pour le Brexit.

Considérant que le pays a besoin "de stabilité et d'unité" au sein du parlement, Theresa May prend donc un pari risqué dans un contexte où le Brexit continue de diviser la population. D'autant plus qu'elle avait assuré, lors de sa prise de fonction, qu'il n'y aurait pas d'élections anticipées.

"J'ai décidé d'appeler des législatives anticipées le 8 juin", a affirmé Theresa May dans une déclaration solennelle. Pour valider la tenue du scrutin, la Première ministre doit encore obtenir l'aval du parlement à la majorité des deux tiers.

Les divisions au parlement de Westminster "menacent nos chances de faire du Brexit un succès. Tenir ces élections est l'unique moyen d'assurer la stabilité pour les années à venir", a-t-elle expliqué devant sa résidence officielle du 10, Downing Street.