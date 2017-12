Grand Paris : les départements Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne pourraient être supprimés

Emmanuel Macron l'avait annoncé fin novembre lors du congrès de l'Association des maires de France : afin de rendre "plus dynamique, plus claire, plus volontariste" la Métropole du Grand Paris (MGP), sur le territoire de laquelle s’empilent et se chevauchent "six niveaux" de décision, il prépare une réforme de l'organisation de la région Ile-de-France.

Le scénario privilégié par le chef de l'Etat comporte trois axes, indique Le Monde : la suppression des trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), le maintien de la Métropole du Grand Paris dans ses limites actuelles et le renforcement des prérogatives de la région.

Les compétences des trois départements concernés (notamment l'entretien des collèges et le versement des minima sociaux) seraient transférées en grande partie aux douze Établissements publics territoriaux (EPT) créés en 2016 pour remplacer les ex-intercommunalités dans la Métropole.

Mais si ce projet satisfait Anne Hidalgo, la maire de Paris (qui voit la métropole du Grand Paris prendre de l'ampleur), ainsi que Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France (qui craignait que ses responsabilités soient dilluées), elle ne passe pas auprès des présidents des départements de la petite, mais aussi de la grande couronne. Dans un communiqué publié ce dimanche, ils rejettent "solennellement ce scénario ubuesque" et dénoncent une "méthode sans aucune concertation".

"La haute administration, coupée du peuple et incapable de réformer un État surendetté, doit cesser de jouer au ‘Rubik's cube' avec les collectivités locales, au détriment de leurs habitants", lâchent-ils. "Fonder le Grand Paris sur la disparition des départements de la petite couronne serait une absurdité qui dégraderait le service aux habitants. En quoi le remplacement de 3 départements par 11 intercommunalités simplifierait-il l'organisation? Ce serait au contraire plus coûteux et moins solidaire", écrivent les présidents des départements.

Ne voulant néanmoins pas le statu-quo, ils se disent favorables à "une grande métropole, englobant toute l'Île-de-France, bâtie avec les départements et le bloc communal".