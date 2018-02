Le grand froid arrive en Ile-de-France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

David Goffin domine Balazs et la Belgique mène 2 à 0 face à la Hongrie

Accusations de viols : Tariq Ramadan mis en examen pour viols et incarcéré

Tariq Ramadan mis en examen pour viols et incarcéré

En savoir plus

Elle réunira l’ensemble des départements d’Ile-de-France. Chaque personne accueillie dans le cadre de ce plan pourra bénéficier d'une évaluation sociale et d’une orientation vers des solutions adaptées à sa situation.

La semaine prochaine la région Ile-de-France connaîtra des températures très basses (entre -6 et -7°C ressentis pendant au moins trois jours). Les services de l'État se mobilisent donc et le plan "Grand Froid" devra être déclenché dès lundi 5 février. Outre les 3 644 places d'hébergement d'urgence ouvertes dans la région depuis le 1er novembre, 662 places supplémentaires seront mobilisées grâce à ce plan, dont 220 à Paris. Une cellule de crise sera également mise en place dès lundi à la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres