Le grand chef Paul Bocuse est mort

Paul Bocuse est mort, a annoncé ce samedi Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon - ville d'où était originaire le cuisinier.

"Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil. Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion.", a écrit le ministre dans un tweet.

Paul Bocuse, né le 11 février 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon, est mort dans cette même commune à l'âge de 91 ans.

Désigné Cuisinier du siècle par Gault et Millau et "Pape de la gastronomie" en 1989, puis "Chef du siècle" en 2011 par The Culinary Institute of America, "Monsieur Paul" était un des cuisiniers les plus célèbres au monde.

Il avait ouvert, en plus de ses 9 restaurants à Lyon et aux alentours, plusieurs restaurants à l'étranger : au Japon, aux États-Unis et en Suisse. Il avait aussi fondé les Bocuse d'Or en 1987, un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde.

Malgré son grand âge, il n'avait jamais pris sa retraite. En février 2013, il avait inauguré le nouveau restaurant-école de l'Institut culinaire américain de New York, une brasserie baptisée Restaurant Bocuse. La même année, il avait ouvert une nouvelle brasserie lyonnaise, Marguerite, sur l'avenue des frères Lumière.