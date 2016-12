Grâce de Jacqueline Sauvage : unanimité de la classe politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentat de Berlin: sécurité renforcée pour la nuit du Nouvel An

En savoir plus

A gauche, Benoît Hamon "salue le geste d'une grande humanité du président de la République", et Arnaud Montebourg s'est "réjouit" de la décision. Vincent Peillon a quant à lui déclaré que "la grâce accordée à Jacuqeline Sauvage est une très bonne nouvelle que je tiens à saluer, une décision courageuse."

De même, Philippe Vigier, porte-parole de François Fillon, a salué "un symbole fort dans la lutte incessante contre les violences faites aux femmes", et Valérie Pécresse y a vu une "dénonciation de l'omerta dont les femmes victimes de violence". Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a également considéré que François Hollande avait "eu raison d'accorder une grâce totale à cette emme dont le martyr a été compris par tous les français."

Ainsi Valérie Boyer, député et porte-parole LR, et membre du comité de soutien à Jacqueline Sauvage, a estimé que "François Hollande prend enfin une décision complète.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres