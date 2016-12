Grâce de Jacqueline Sauvage : en 2006, François Hollande voulait supprimer la grâce présidentielle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Jacques Chirac a été irresponsable en l'amnistiant car il a fait une faute de comportement. Il a lancé le pire des signaux, c'est-à-dire celui qui finalement, dans notre pays, discrédite la fonction politique, puisqu'elle laisse supposer, cette décision, qu'il y aurait deux justices. Donc je crois qu'il y aura nécessairement à faire des modifications institutionnelles au lendemain de 2007. Le Parti socialiste, j'en fais la proposition aujourd'hui, supprimera le la possibilité de grâce et d'amnistie du président de la République.

Voici la citation in extenso, retrouvée par France Info :

Il s'agissait d'une affaire différente : l'amnistie accordée par Jacques Chirac à Guy Drut, condamné dans l'affaire des marchés publics d'Île-de-France, en raison de ses "services à la nation, notamment dans le domaine sportif." Une affaire différente de celle de Jacqueline Sauvage, et une amnistie et pas une grâce.

