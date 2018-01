GPA : une quarantaine de personnalités se prononcent contre

La GPA est un sujet brûlant ces jours-ci. Ce mercredi, une tribune publiée dans Le Monde et signée par 110 personnalités réclamait une réforme urgente de la gestation pour autrui, indiquant que "les enfants nés par le recours à la GPA sont là" et qu'on "ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s'ils n'existaient pas".

Toujours dans les colonnes du Monde, une nouvelle tribune publiée ce matin se prononce en revanche contre cette pratique de procréation. "En un temps où l’on s’insurge contre les violences faites aux femmes, où l’on traque les stéréotypes de genre et où l’on revendique l’égalité des sexes, il serait opportun que l’usage commercial de leur corps dans l’industrie procréative mobilise davantage l’opinion publique et les médias" lance en préambule le collectif d'une quarantaine de personnalités, où l'on retrouve notamment la philosophe Sylviane Agacinski ou encore le député européen José Bové.

Pour les signataires, "le corps médical doit s’inquiéter de savoir s’il veut sacrifier son éthique à une idéologie ultralibérale qui tend à réduire la personne humaine à une ressource biologique disponible sur le marché", soulignant "l'immense" responsabilité du législateur sur ce dossier.

Réclamant une réflexion sur la société dans laquelle "nous voulons vivre", le collectif appelle à "résister au 'marché total' et à travailler à "l’abolition universelle d’une pratique qui touche aujourd’hui, dans le monde, les femmes les plus vulnérables".