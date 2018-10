Le gouvernement va se réunir le lundi 29 octobre pour faire le point sur les réformes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Santé – Sciences Mercredi 24 octobre 2018 à 12:10 Mis à jour le mercredi 24 octobre 2018 à 15:45 Le Groupe Lactalis "dément et condamne fermement les accusations sans fondement du Canard Enchaîné"

Cette réunion va permettre à Emmanuel Macron d'afficher la mobilisation de ses ministres et de forger sa volonté de maintenir le cap des réformes malgré des sondages en berne et suite au mécontentement d'une partie de la population.

D'après les précisions de Benjamin Griveaux, le Premier ministre Edouard Philippe va donc présider, lundi prochain, "un comité interministériel, avec l'ensemble des membres du gouvernement, pour assurer le suivi des engagements pris depuis 17 mois et le degré d'avancement des chantiers conduits par le gouvernement.

Après le remaniement tant attendu, les ministres sont plongés dans les dossiers brûlants du quinquennat et dans l'application de la feuille de route des réformes.

