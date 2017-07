Le gouvernement va économiser 4,5 milliards d'euros en 2017

Ce mardi 11 juillet dans les colonnes du Parisien, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, annonce comment le gouvernement compte économiser entre 4 et 5 milliards d'euros d'ici fin 2017 pour passer sous la barre des 3% de déficit public. Au total, c'est 4,5 milliards d'euros d'économies qui auraient été trouvées sur le budget de l'Etat.

"Nous avons considéré qu'il y avait possibilité de réduire le train de vie des ministères : sur la gestion du parc des voitures, avec des appels d'offres mieux négociés avec l'intégralité des ministres", annonce Gérald Darmanin, en détaillant son plan. Plusieurs ministères devront donc se serrer la ceinture : 60 millions d'euros seront enlevés à Matignon, 268 millions d'euros au ministère de l'Economie, 282 millions d'euros au Quai d'Orsay, 850 millions d'euros au ministère des Armées (une annonce qui ne plaît pas à Florence Parly qui a annulé ce mardi un déplacement sur la base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes "en raison de négociations budgétaires en cours", selon son entourage), 526 millions d'euros à la place Beauvau, 160 millions d'euros au ministère de la Justice, 75 millions d'euros au ministère de l'Éducation (sans suppression de postes pour la prochaine rentrée scolaire) et 50 millions d'euros seront également économisés au ministère de la Culture.

La fin des grands chantiers et la réduction des contrats aidés

"Ni les collectivités locales ni la Sécurité sociale ne seront mises à contribution". "On ne touche pas aux services publics rendus aux Français (…) on n’augmente pas les impôts, contrairement aux pratiques des précédents gouvernements. Nous le ferons aussi sans toucher aux minima sociaux", assure Gérald Darmanin, en annonçant la fin de grands chantiers et de nouvelles infrastructures. "Nous ferons 260 millions d'euros d'économies", indique-t-il. "C'est conforme au discours du président qui a dit qu'on faisait une pause et une revue de tous les grands projets. Des crédits étaient prévus pour des études, on décide de les suspendre".

En outre, le ministre de l'Action et des comptes publics indique que les contrats aidés seront répartis par le ministère du Travail. Si les cinq premiers mois du quinquennat de François Hollande, il y en avait eu 190 000, il y en aura seulement 110 000 cette année. "Jamais personne n’a fait 4,5 milliards d’euros d’économies. (…) La moyenne est plutôt de 2,5 milliards", se félicite Gérald Darmanin.