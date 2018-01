Le gouvernement souhaite favoriser l'installation de péages urbains à l'entrée des grandes villes

L’annonce risque fort de déplaire à de nombreux automobilistes. Le gouvernement songerait fortement à l’idée d’instaurer des péages urbains dans certaines villes françaises. La piste est envisagée dans le projet de "loi sur les mobilités, et a été évoquée par la ministre des Transports, Élisabeth Borne, dans un entretien aux Echos.

"Aujourd’hui, la loi donne déjà cette possibilité aux collectivités locales, mais seulement à titre expérimental et pour trois ans, ce qui est trop court au vu des investissements à consentir", a-t-elle indiqué.

"Il faut y remédier". Elisabeth Borne a pris également l'exemple de Lille qui souhaite la mise en place prochaine d'un "péage inversé" où les conducteurs se verraient verser des "incitations financières" s'ils acceptent de conduire en dehors des heures de pointe.

Le principe d’un péage urbain est simple : faire payer les véhicules entrant dans une zone en scannant leur plaque d’immatriculation via des caméras. Le système existe déjà en Europe, à Milan, Londres ou encore Stockholm. Certains estiment que cette mesure permet de diminuer les embouteillages et lutter contre la pollution. D’autres dénoncent un système inégalitaire visant à bannir les plus modestes des centres villes.