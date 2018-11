Le gouvernement rétropédale et annonce qu'on "ne rendra pas hommage" à Pétain

Face à la polémique, l'Elysée a annoncé que l'hommage rendu samedi aux Invalides serait réservé aux maréchaux qui y sont enterrés : Foch, Joffre, Lyautey, Franchet d’Esperey, Fayolle et Maunoury. Pétain ne sera donc pas concerné.

Ce virage à 180° du gouvernement a été annoné par son porte-parole Benjamin Griveaux et intervient après la polémique provoquée par Emmanuel Macron.

Le président de la République avait considéré comme "légitime" de célébrer le dirigeant du régime de Vichy, arguant qu'il avait été "pendant la Première guerre mondiale un grand soldat", même s'il a "conduit des choix funestes" pendant la Deuxième.

La secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa avait déjà tweeté en ce sens hier soir : « Le Maréchal Pétain, traître à la patrie, a été condamné à l’indignité nationale. Le Président de la République ne va PAS le célébrer ». Jeudi matin sur LCI, le ministre de la Culture Franck Riester a abondé dans ce sens : "Non, […] on ne rendra pas hommage au maréchal Pétain, et il n’en n’a jamais été question" Il ajoute que "le Président a seulement dit une vérité historique, etrappelé comme ses prédécesseurs, qu’il a été un grand soldat pendant 14-18, puis qu’il a trahi la France ensuite