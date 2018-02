Le gouvernement présente son plan contre la radicalisation djihadiste

Ce vendredi 23 février, le Premier ministre Edouard Philippe doit dévoiler le « plan national de prévention de la radicalisation », promis en octobre par Emmanuel Macron. Il devra comporter 65 mesures, selon Matignon. Mais d’ores et déjà, il est connu qu’un des volets, d’ailleurs le plus attendu, concernera les prisons. Alors que sur 70 000 détenus en France, 512 sont actuellement incarcérées pour des faits de terrorisme et 1 139 prisonniers de droit commun ont été identifiés comme « radicalisés », l’exécutif souhaite prévenir la « contagion ».

C’est-à-dire éviter que les détenus radicalisés n’en convertissent d’autres. Les quartiers de radicalisation devraient donc être multipliés par deux. En outre, une augmentation du nombre d’établissements d’accueil des radicalisés est prévue. Concernant les enfants des djihadistes français qui reviennent en France, le Premier ministre devrait notamment lancer le chantier de la professionnalisation des personnels amenés à les prendre en charge.

Sur un volet éducatif, outre des mesures de soutien à la laïcité à l'école et d'éducation aux médias (anticomplotisme...), l'exécutif devrait renforcer le contrôle des établissements scolaires hors contrat, afin de combattre l'émergence de structures islamistes. En outre, il devrait favoriser une meilleure détection des cas de radicalisation, chez les élèves, parmi les fonctionnaires ou encore dans le sport, selon des sources proches de l'exécutif. In fine, en appui de la campagne « Stop Djihadisme » lancée en 2016, l'exécutif réfléchit aussi à des dispositifs de contre-discours plus ciblés, ou encore à mieux coordonner les alertes sur la radicalisation dans les structures psychiatriques.