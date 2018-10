Gouvernement : pas de remaniement avant vendredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La château précise que " Le premier ministre poursuivra bien évidemment le travail les jours prochains". En attendant le remaniement, le gouvernement devrait donc continuer son travail, Edouard Philippe de cumuler les postes de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur, et le Conseil des ministres de ce mercredi aura bien lieu.

Un nouveau délai qui ne va pas manquer d'alimenter les rumeurs de difficultés du gouvernement à trouver un candidat pour devenir ministre de l'Intérieur et plus largement pour constituer un nouveau gouvernement. "Des fadaises" rétorque l'Elysée au quotidien du soir qui précise que "le président de la République est attaché à choisir avec soin l'équipe gouvernementale, qui s'inscrira dans la continuité des équilibres précédents".

Le Palais a expliqué au journal Le Monde que "Le président de la République entend mener ce remaniement avec calme et sans précipitation. Il consulte, les vérifications habituelles auprès de la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) se déroulent avec professionnalisme".

