SNCF : le gouvernement ne touchera pas aux billets gratuits des cheminots et de leur famille

Avec la réforme de la SNCF, l'exécutif avance clairement en terrain miné… et a donc d'agir avec prudence. D'après Les Echos, le gouvernement aurait renoncé à s'attaquer aux fameux billets gratuits des cheminots, dont le nom officiel est "facilités de circulation". Ces "facilités" permettent aux agents (pas uniquement les cheminots) actifs ou retraités de disposer de la gratuité pour huit trajets annuels sur l'ensemble du réseau. Au-delà, les intéressés doivent simplement s'acquitter du montant de la réservation, soit 1,50€ en période normale et 13,90€ en période de pointe. Les enfants, parents, conjoints et beaux-parents des employés de la SNCF ont également droit à de belles réductions et autres trajets gratuits.

Des facilités qui couteraient entre 50 et 100 millions d'euros chaque année à la SNCF. Alors pourquoi cette prudence du gouvernement à leur sujet ? Les Echos rappellent déjà que ces billets gratuits et réductions font partie du "contrat moral" passé à l'embauche. Beaucoup de cheminots n'ont accepté le poste "que parce qu'ils peuvent rentrer chez eux à un coût très réduit".

Surtout, politiquement, l'exécutif espère bien récolter les fruits d'une telle décision. Toujours selon le journal économique, qui cite un expert du secteur, "ce sont surtout les cadres qui profitent des billets TGV gratuits, car ils ont plus de pouvoir d'achat pour voyager". Or, dans le conflit qui s'annonce, l'exécutif aura besoin du soutien de l'encadrement face à la base".