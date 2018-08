Le gouvernement envisagerait de transférer une partie du coût des arrêts maladie aux entreprises

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chili: grève votée à Escondida, plus grande mine de cuivre au monde (syndicats)

Wall Street recule et le dollar monte, le commerce dicte la tendance

La Birmanie et ses voisins inondés par la mousson

Tous les syndicats de patrons, Medef en tête, ont d'ors et déjà protesté contre cette mesure.

Selon des informations des Echos, ce serait près d'un milliard de charges supplémentaires qui viendrait s'ajouter à celles déjà payées par les entreprises. Le gouvernement envisagerait en effet de faire que les entreprises prennent en charge 4 jours d'arrêt maladie pour les arrêts maladie de moins de 8 jours. Cela représenterait 900 millions d'économie pour l'Etat. Cette solution serait celle envisagée par Charlotte Lecocq, députée LRM en charge d'un rapport sur la santé au travail. Edouard Philippe et Agnès Buzyn pourrait présenter la mesure à la rentrée.

