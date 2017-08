Le gouvernement envisage de créer une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Plusieurs scénarios sont à l'étude" rapporte également le site des Echos qui constate que de telles initiatives vont déplaire fortement au Medef. "Nous sommes assez mécontents, condamne en effet Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du groupe patronal. "Le programme présidentiel d’Emmanuel Macron était de supprimer cette taxe sur les dividendes, pas de la remplacer". Et de poursuivre : "L'Etat a engrangé des milliards d'euros de manière indue grâce à une taxe dont nous avions pointé le caractère inconstitutionnel dès le début, et maintenant, il faudrait que les entreprises payent encore. Au-delà du coût, c'est un signal négatif pour nos entreprises".

Si elle était retenue, cette mesure s'étalerait sur trois ans et serait inscrite dans le projet de loi de finances 2018, toujours selon le Figaro.

Mais l'exécutif aurait trouvé une porte de sortie. Selon Le Figaro, les services de Bercy réfléchiraient notamment "à augmenter temporairement la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des grands groupes", de façon à récupérer près de deux milliards d'euros par an.

La disparation de la taxe à 3% sur les dividendes - versée par les entreprises depuis 2012 mais recalée ce printemps par la Cour de justice de l'Union européenne car contraire au droit européen - a été un vrai coup dur pour la France, qui va devoir rembourser entre 5 et 6 milliards d'euros suite à cette décision.

