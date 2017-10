Le gouvernement envisage de créer un service national d'un mois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Champions Cup : Castres et le Munster dos à dos

Meurtre et viol: les ravisseurs de Joshua Boyle nient les allégations

En savoir plus

La réflexion sur ce retour du service national devra aborder la question du coût d'un tel dispositif, qui avait été estimé à 30 milliards d'euros sur cinq ans, dans un rapport publié en juin par les ex-sénateurs Jean-Pierre Raffarin (Les Républicains) et Daniel Reiner (Parti socialiste).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres