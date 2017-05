Gouvernement : Edouard Philippe reçu à l'Élysée ce mardi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'excédent commercial augmente plus que prévu dans la zone euro

LEAD 1-Perte plus forte que prévu pour EasyJet, le titre baisse

Grande-Bretagne: l'inflation s'accélère et menace la consommation

Des parents de Marine Le Pen et Florian Philippot candidats FN

En savoir plus

Depuis la victoire de l'ancien ministre de l'Économie le 7 mai, les spéculations vont bon train sur l'identité et la sensibilité politique des ministres qui intégreront ce gouvernement, dont le président a dit qu'il avait "vocation à durer", rappelle Le Figaro.

La composition du premier gouvernement du quinquennat devrait être dévoilée en fin de journée et, selon toute vraisemblance, s'inscrire dans la logique de renouvellement et de recomposition politique qu'Emmanuel Macron a défendue depuis le lancement de son mouvement politique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres