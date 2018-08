Gouvernement : une douzaine de ministres quasiment inconnus des Français

Savez-vous qui sont Jean-Baptiste Lemoyne, Olivier Dussopt et Delphine Gény-Stephann ? Si oui, vous êtes incollables en politique et plus au fait de la chose publique qu'une majorité des Français ! Selon un sondage Ifop publié par le JDD, ces trois membres du gouvernement (Jean-Baptiste Lemoyne est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Olivier Dussopt secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics et Delphine Gény-Stephann secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances) sont inconnus de respectivement 90, 92 et 94% des Français.

Au total, une douzaine de ministes et secrétaires d'Etat ne jouissent pas d'une popularité folle. Plus de huit sondés sur dix ne connaissent pas la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau (83%), ni Jacqueline Gourault, au ministère de l'Intérieur (85%), Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire (86%) ou Jacques Mézard, chargé de la Cohésion des territoires (85%)."L'essentiel est d'être sur le terrain, pas dans le 7e arrondissement pour rencontrer les hauts fonctionnaires et les journalistes parisiens", a expliqué ce dernier au JDD. "J'ai bien compris qu'en France les deux personnes les plus connues du citoyen, c'est son maire et le Président", se rassure Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, inconnue de 85% des sondés.

La ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, s'en sort un peu mieux, mais reste inconnue de 64% des Français.

Le sondage a été réalisé en ligne les 9 et 10 août auprès de 1013 personnes.