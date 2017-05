Le gouvernement de Bernard Cazeneuve a officiellement démissionné et "expédiera les affaires courantes"

Une France "sans gouvernement". Suite à la victoire d'Emmanuel Macron ce dimanche au second tour de l'éelction présidentielle, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a présenté mercredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement à François Hollande. L’annonce a été faite via un communiqué diffusé par l’Elysee. Le texte évoque "une tradition républicaine" et souligne que le gouvernement démissionnaire expédiera "les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement".

Le chef de l'Etat a salué dans ce communiqué le travail de son dernier Premier ministre.

"Je veux aussi souligner la part personnelle que vous avez prise dans les choix que j'ai eu à faire durant le quinquennat, notamment pour assurer la sécurité de notre pays" a-t-il indiqué.

Le nouveau gouvernement devrait être annoncé lundi ou mardi et se réunira dans la foulée. Le dernier Conseil des ministres du quinquennat s'est tenu à l'Élysée, où le président sortant a vanté les mérites du "dialogue social". Dans l'après-midi, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels du scrutin et l'élection de l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande.