Le gouvernement assouplirait l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Du côté du gouvernement, les réponses à ce sujets sont divergentes. En effet, le ministre de la Transition écologique a affirmé à RMC que le document de travail n'était plus d'actualité et que les pesticides tueurs d'abeilles resteraient interdits. En même temps, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a déclaré à la radio que le sujet n'était pas tranché...

DOCUMENT RMC - Le gouvernement envisage de réautoriser pesticides tueurs d'abeilles et épandage aérien https://t.co/O2SrOEVGqI (via @mdups ) pic.twitter.com/k4sS8pxHcW

Selon un document de travail à l'appui obtenu par RMC, cette interdiction va plus loin que le cadre fixé par l'Union européenne.

Le gouvernement pourrait assoupir l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes et des épandages aériens, rapporte RMC ce lundi 26 juin. Cette interdiction a été votée l’année dernière car les néonicotinoïdes sont susceptibles de décimer les colonies d'abeilles. Elle devait rentrer en vigueur à partir de 2018, toutefois des dérogations restent possibles jusqu’en 2020. Son assouplissement ferait partie du projet de loi dit de "simplification"

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres