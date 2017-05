Gouvernement : l'annonce reportée à mercredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Depuis la victoire de l'ancien ministre de l'Économie le 7 mai, les spéculations vont bon train sur l'identité et la sensibilité politique des ministres qui intégreront ce gouvernement, dont le président a dit qu'il avait "vocation à durer", rappelle Le Figaro.

"Conformément à ses engagements de moraliser la vie publique, le Président de la République, en lien avec le premier ministre, a souhaité introduire un temps de vérification afin que la direction générale des Finances publiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique puissent réaliser les diligences nécessaires afin de s’assurer que les personnalités qui sont pressenties au gouvernement :

L'Élysée a indiqué en début d'après-midi que la composition du gouvernement sera finalement dévoilée mercredi à 15 heures , et non ce mardi en fin de journée. Cette décision s'explique par la "vérification de la situation fiscale" des futurs membres du gouvernement, a fait savoir la présidence de la République.

