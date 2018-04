Google prépare une nouvelle version de Gmail

Google souhaite redonner du sang neuf à ses applications les plus emblématiques. L'application de messagerie Gmail va connaître un important lifting dans les prochains mois selon des informations de ZDnet et The Verge. Cette information a été dévoilée par la firme Google à ses clients administrateurs de G Suite.

Une version remaniée de Gmail verra le jour dans les prochains mois. Des nouvelles fonctionnalités sont attendues. Google souhaite donner "un look frais et propre pour Gmail sur le Web". Chrome doit être également entièrement repensé pour son dixième anniversaire en septembre prochain.

La future version de Gmail pourrait fonctionner de manière unifiée en proposant une interface standardisée pour les utilisateurs sur tous les types de supports (par ordinateur, par téléphone avec une interface Android ou iOS). Un dispositif similaire avait déjà été lancé via le service InBox, proposé par Google en 2014.

Il sera possible de classer automatiquement les mails selon la date de réception et selon le sujet. Les utilisateurs auront la possibilité de créer des catégories. Google a également indiqué que les nouveaux changements permettront d'obtenir un "accès facile aux applications G Suite depuis Gmail, par exemple Google Agenda".

Le nouveau visage de Gmail ne sera pas accessible dans l'immédiat. Les clients G Suite et les utilisateurs de Gmail devront s'inscrire à un nouveau programme Early Adopter qui va s'étaler sur plusieurs mois.