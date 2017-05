GM&S : PSA et Renault vont augmenter leurs commandes

C'est une bouffée d'air frais pour GM&S. L'entreprise, en grande difficulté financière, va pouvoir continuer à produire grâce aux engagements de Renault et PSA d'augmenter leurs commandes. Cette annonce fait suite aux entretiens du nouveau ministre de l'Economie Bruno Le Maire avec Carlos Tavares, président du directoire de PSA et Carlos Ghosn, PDG de Renault. Le premier va faire passer ses commandes de 10 à 12 millions d'euros, tandis que le second va même doubler son chiffre, passant de 5 à 10 millions d'euros de commandes.

"Ces engagements permettront d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires sur 2017 proche de 25 millions d'euros, et rendent possible la continuité de l'exploitation et la poursuite des discussions sur la reprise de l'entreprise", a indiqué Bercy dans un communiqué.

Cela ne signifie pas pour autant la survie de l'entreprise. "Le chiffre d’affaires évoqué n’est pas encore suffisant pour garder tout le monde" soulignent les syndicats. Mais cela devrait permettre de réfléchir à un éventuel repreneur. A moins que le tribunal de commerce de Poitiers ne prononce la liquidation de l'entreprise, mardi 23 mai.